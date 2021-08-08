10 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı indirimli neler var? BİM 10 Ağustos kataloğu

BİM 10 Ağustos Kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM 10 Ağustos Kataloğunda da birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. BİM 10 Ağustos Kataloğunda müşteri taleplerine ve beğenilerine yönelik pek çok avantaj yer alıyor. Peki BİM 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? BİM'de bu pazar indirimli neler var? BİM Aktüel 10 Ağustos 2021 Kataloğu kampanyalı ürünleri nelerdir? İşte BİM 10 Ağustos Kataloğu…







BİM 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?



Bu hafta bimde şortlu pijama takımı, Privacy deodorant, şekerli makyajparçaları,, AXE Stick, Beauty Milk saç bakım kremi, Elidor süper saç kremi, satışa sunulacak.Takıseverler için 2li bileklik, kolye, küpe, maskara, ahşap takı düzenleyici ve kaş kirpik serumu katalogda yer alıyor.Bunun yanı sır Clinomyn diş macunu, ağız bakım suyu, doğal kabak lifi, seyahat seti, çanta, ahşap saç fırçası da bu haftanın fırsat ürünleri arasında yer alıyor.İşteSorusunun yanıtı bu şekilde verilmiştir.