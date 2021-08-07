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Sözde bildiriye sosyal medyada büyük tepki var!

Sözde bildiriye sosyal medyada büyük tepki var!

Aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu ve kendilerini 'Sanatçılar Girişimi' diye tanımlandıran topluluk, Türkiye aleyhine sözde bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiriye sosyal medyada tepkiler gecikmedi...

Ekleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 18:28
Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 18:33
Sözde bildiriye sosyal medyada büyük tepki var!

Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Bedri Baykam, Füsun Demirel ve Levent Üzümcü gibi isimlerin aralarında olduğu bir grup, tepki çeken bir bildiri yayınladı. Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' diyen grup, ülkede yaşanan gelişmeleri sıralayarak Türkiye aleyhine ifadeler kullandı.
Söz konusu bildiri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken tepkiler de gecikmedi.
 
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'Sanatçılar Girişimi' tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
 
"BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL, DURUP DURURKEN NEDEN?"
 Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
 
1) Türkiye, yangınlar karşısında büyük bir mücadele veriyor.
 
Özverili ve olağanüstü bir gayret var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesi bir zamanda Türkiye için, uluslararası ortamda güvensiz imajı oluşturma arzusunun anlamı nedir?
 
Siz bu ülkenin sanatçısı değil misiniz?
 
2) "Gelin olup biteni ve yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım" dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu.
 
Şimdi ne oldu?
 
Bayram değil, seyran değil durup dururken, neden hiç olmadık zamanda ve hiç hakketmediğimiz yerden suçlamalarda bulundunuz?
 
3) "Bazı insanlar kendi pisliklerini gizlemek için temiz insanları kirliymiş gibi gösterir" denir ya, böyle bir şey mi yoksa sizinkisi?
 
Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork!" der Mevlânâ. Ancak korkmuyoruz biz çünkü yutmuyoruz artık.
 
HAMZA DAĞ: İTİBAR ETMEYİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da söz konusu bildiriye tepki verdi. Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerle açıklamaya tepki gösterdi:
 
“Ülkemizde milli ve manevi değerlere düşman sözde sanatçı bir gürûh var. Bu arkaik, ırkçı zihniyet bırakın içinde bulunduğumuz çağı anlamayı, yüzeysel ezberlerin dışına çıkamayan Erdoğan ve İslam karşıtlığını çağdaş olmak sanan müstemlekelerden müteşekkildir. İtibar etmeyiniz!”


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