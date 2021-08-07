Sözde bildiriye sosyal medyada büyük tepki var!

Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Bedri Baykam, Füsun Demirel ve Levent Üzümcü gibi isimlerin aralarında olduğu bir grup, tepki çeken bir bildiri yayınladı. Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' diyen grup, ülkede yaşanan gelişmeleri sıralayarak Türkiye aleyhine ifadeler kullandı.

Söz konusu bildiri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken tepkiler de gecikmedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'Sanatçılar Girişimi' tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL, DURUP DURURKEN NEDEN?"

Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

1) Türkiye, yangınlar karşısında büyük bir mücadele veriyor.

Özverili ve olağanüstü bir gayret var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesi bir zamanda Türkiye için, uluslararası ortamda güvensiz imajı oluşturma arzusunun anlamı nedir?

Siz bu ülkenin sanatçısı değil misiniz?

2) "Gelin olup biteni ve yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım" dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu.

Şimdi ne oldu?

Bayram değil, seyran değil durup dururken, neden hiç olmadık zamanda ve hiç hakketmediğimiz yerden suçlamalarda bulundunuz?

3) "Bazı insanlar kendi pisliklerini gizlemek için temiz insanları kirliymiş gibi gösterir" denir ya, böyle bir şey mi yoksa sizinkisi?

Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork!" der Mevlânâ. Ancak korkmuyoruz biz çünkü yutmuyoruz artık.

