Manavgat'ta yangın felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor! Evlerin temeli atıldı

Ciğerlerimizin yandığı Antalya'da, yangından etkilenen ve yıkılan evler için hızlı bir çalışma başladı. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, yeni evlerin temeli atıldı.



1037 KONUT YAPILACAK



Karaöz Mahallesi'nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'e özel yaptığı açıklamada 1037 konutun bölge mimarilerine uygun şekilde yapacağını söyledi.



1 YILDA TESLİM EDİLECEK



Bölgede hasar alan ve yıkılan evler 1 yıl içerinde yeniden yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek.



BAKAN TALİMATI VERMİŞTİ



Antalya Manavgat'taki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla atıldı. Bakan Kurum, üç gün önce yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını hasarlı bir odada sürdürdüğünü fark etti. Kurum, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulundu ancak Deniz çifti kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi. Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Evin 3 odalı olacağı öğrenildi.



'CUMHURBAŞKANIMI ÇAYA BEKLİYORUM'



İbrahim Deniz, duygularını şöyle dile getirdi: 'Her şeyimiz yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler.' Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.