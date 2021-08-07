İşte algılara karşı gerçekler! Türkiye'nin orman varlıkları 19 yılda yüzde 10,5 arttı

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, orman varlığını artırmak için orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor.



Türkiye'de 2002-2020 döneminde 41 bin 685 yangın çıkarken, 158 bin 987 hektar alan zarar gördü.



Yangınlardan sonraki süreçte öncelikle yanan alanlarda arazi etüdüyle yapılacak teknik müdahaleler belirlendi.



Yangının verdiği tahribata göre doğal ve yapay yolla gençleştirme, ağaçlandırma tekniklerinin uygulanması veya rehabilitasyona alınması gibi ormancılık faaliyetlerinden hangisinin uygulanacağına göre sahaların ormanlaştırılması çalışmaları takip eden 1 yıl içerisinde yapıldı.



Yapılan çalışmalarla belirli aralıklarla ölçülen orman varlığı alanlarının artması sağlandı.



Buna göre, 2002'de 20 milyon 763 bin 250 hektar olan orman alanı 2004'te 21 milyon 188 bin 746 hektara, 2012'de 21 milyon 678 bin 134 hektara, 2015'te 22 milyon 342 bin 935 bin hektara, 2018'de 22 milyon 621 bin 935 hektara ve geçen yıl sonunda 22 milyon 933 bin hektara yükseltildi. Böylece, orman varlıkları 2002-2020 döneminde yüzde 10,5 arttı.



İLLERE GÖRE ORMAN VARLIKLARI



İllere göre orman varlıklarına bakıldığında, geçen yıl itibarıyla ilk sırada 1 milyon 146 bin hektarla Antalya yer aldı.



Bu ili, 873 bin 651 hektarla Kastamonu, 835 bin 534 hektarla Mersin, 829 bin 309 hektarla Muğla ve 646 bin 552 hektarla Kütahya takip etti.



Orman varlığı en az olan il 161 hektarla Iğdır, 5 bin 905 hektarla Ağrı ve 14 bin 938 hektarla Nevşehir oldu.



Öte yandan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) her 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) Raporu'nda dünya ormanları değerlendiriliyor.



Rapora göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1., dünyada 4. sırada yer alıyor.