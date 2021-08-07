Esra Hankulu’nun tırnaklarında Ümitcan Uygun’un DNA’sı çıktı!

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından dolayı 'kasten öldürme 'suçundan tutuklandı. Esra Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgusunda Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



CEZASI MÜEBBET HAPİS



Ümitcan Uygun'un, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldı.



RAHATSIZLIĞINI BİLMESİNE RAĞMEN GİTTİ



Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Esra Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Ümitcan Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.



TIRNAKLARDAKİ DHA ÜMİTCAN'A AİT



Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.



ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYECEK



Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

