CHP'li Ankara Belediyesi bu iddialarla çalkalanıyor! Mansur Yavaş şimdi ne diyecek?

Beyaz TV'de yayınlanan Dİnamit programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.



Latif Şimşek'in sunduğu programda konuklar Osman Diyadin ve Zihni Çakır idi..



Çakır, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin köprü inşaat yapım işlerini İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın çocuklarına verildiğini hatırlattı. Ardından ihale için hazırlanan şartnamedeki tutardan ve inşaatta çelik kullanılması gerekirken betonarmeye çevrilmesinden bahseden Çakır, Ankara Belediyesi Fen İşleri'nin bu iddialarla çalkalandığını belirtti.





