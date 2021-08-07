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CHP'li Ankara Belediyesi bu iddialarla çalkalanıyor! Mansur Yavaş şimdi ne diyecek?

CHP'li Ankara Belediyesi bu iddialarla çalkalanıyor! Mansur Yavaş şimdi ne diyecek?

Beyaz TV'de yayınlanan, Latif Şimşek'in sunumuyla gerçekleşen Dinamit programında çarpıcı iddialar değerlendirildi. İşte Osman Diyadin ve Zihni Çakır'ın konuk olarak yer aldığı programdaki o iddialar...

Ekleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 11:18
Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 12:12
CHP'li Ankara Belediyesi bu iddialarla çalkalanıyor! Mansur Yavaş şimdi ne diyecek?

Beyaz TV'de yayınlanan Dİnamit programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.

Latif Şimşek'in sunduğu programda konuklar Osman Diyadin ve Zihni Çakır idi..

Çakır, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin köprü inşaat yapım işlerini İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın çocuklarına verildiğini hatırlattı. Ardından ihale için hazırlanan şartnamedeki tutardan ve inşaatta çelik kullanılması gerekirken betonarmeye çevrilmesinden bahseden Çakır, Ankara Belediyesi Fen İşleri'nin bu iddialarla çalkalandığını belirtti. 



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