Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili flaş açıklama: 4 noktadan çevirdik ama birine ulaşamıyoruz...

Türkiye günlerdir çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor.



TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI



Bakan Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının satır başları şöyle;



'Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli ile müdahale yapıldı. AB'den gelen 2 uçak ayrıldı. 223 yangından 217'si kontrol altına alındı, 6'sı sürüyor.



Antalya'da 28 Temmuz'da 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktı. İlk müdahalemiz yine aynı gün 13 dakika sonra oldu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızlı ilerledi. Antalya içerisinde 21 yangınla mücadele ettik.



Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Bir nevi yapay bir yağmurlama işlemi oldu. Nem seviyesinin düşmesi Antalya'yı güç bir duruma soktu. 85 kişi yangın içerisinde farklı noktalarda kaldı. Bu 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Zararları ödeyeceğimizi daha önce açıklamıştık.



MARMARİS KONTROL ALTINDA



Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Kontrol altına alının son yangınlar ise Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdağ, Karabük, Burdur, Adana, Denizli kontrol altında.



MİLAS'TA YANGIN SÜRÜYOR



Milas yangını ile ilgili de yine yangınla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından açıklama yapılmış. Kontrol altına alınmış değil, Milas yangını devam ediyor. Çok ciddi bir hava tahkimatı var. Arazi çok sarp. Karadan oraya dozerlerle dahi ulaşamadık. Ancak şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. İlerleyen saatlerde düşen nem ve artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte hareketlenmesini bekliyoruz.



MOBİL MERKEZLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR



Kavaklıdere yangını devam ediyor. Önemli bir tehdit ve tehlikesi yok. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Isparta Sütçüler'de iki noktada ateş var önemli bir tehdit yok. Yangınla mücadele koordinasyonu ciddi ve etkili şekilde teşkilatımız tarafından yapılıyor. Mobil merkezler 24 saat çalışıyor. Yangın tespiti ve kontrol altına alma çalışmalarında en yeni teknolojileri kullanıyoruz.



Toplam hava filomuz 15 uçak ve 57 helikopterden oluşuyor. Denizden uzak engebeli alanlarda helikopterlerin etkisini artırmak için havuz ve göletler yapıyoruz. '



ANTALYA HAVA UNSURLARI MUĞLA'YA AKTARILDI MÜDAHALE YOĞUNLAŞTI



10 gündür devam eden Muğla'daki yangınların söndürülmesi çalışmaları sürüyor. Köyceğiz, Menteşe, Milas ve Yatağan'daki yangınlar sürerken Antalya'daki yangınların kontrol altına alınması sonrası bu bölgedeki tüm hava unsurlarının yanında yer ekiplerinin bir bölümü Muğla'ya kaydırılıyor.

Köyceğiz'de 10 gündür devam eden orman yangını Denizli istikametinde Otmanlar ve Dalaman istikametinde Çövmen yaylaları kısmında devam ediyor. Milas orman yangını ise Fesleğen-Yeniköy Termik Santrali hattında sürerken, alevlerin etkisini kaybettiği açıklandı. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.



KONTROL ALTINA ALINMADI

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve daha sonra Muğla Menteşe ve Yatağan tarafında ilerleyen yangın dün rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine ilerlemişti. Bugün Menteşe Yılanlı bölgesinde Şenyayla Mahallesi ve yine Menteşe Yumaklı bölgesinde devam ediyor. Yangın aynı zamanda Kavaklıdere tarafında da sürüyor. Yatağının ilçesi Hacıveliler Mahallesi tarafında başlayan da henüz kontrol altına alınmadı.



TÜM HAVA UNSURLARI MUĞLA'YA KAYDIRILIYOR



Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Orman Genel Müdürlüğü hava unsurlarının yanında yer ekiplerinden bir bölümünü de Muğla'ya kaydırdı.



MUĞLA'DA 28 HELİKOPTER 6 UÇAK GÖREV ALACAK



Muğla bölgesinde devam eden orman yangınlarına 4 uçak ve 16 helikopter müdahale ediyor. Antalya'da yangınların kontrol altına alınmasının ardından buradaki hava gücü Muğla bölgesine kaydırılarak Muğla'da bugün havadan 28 helikopter ve 6 uçak müdahale edecek. Bu 6 uçaktan ikisi 40 ton su kapasiteli tanker uçak. 4 uçak ise deniz ve büyük göl ile barajlardan su alma özelliğine sahip amfibik uçak. Muğla'daki yangınlara yerden müdahale eden kara gücüne de takviye yapıldı. Antalya ve diğer bölgelerden 76 arazöz Muğla'daki devam eden yangınlara kaydırıldı.



BAKANLAR SON DURUMU AÇIKLADI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.



Çavuşoğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:



Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. En kritik noktalarda alevleri durdurduk. Özellikle yangın süresince cansiperane çalışan orman teşkilatımıza, AFAD, Karayolları, Yapı İşleri, Meteoroloji, büyükşehir ve tüm belediyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden kurumlarımız Diyanet, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza bu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.



'SAHADA BİRLİK VE BERABERLİK HAKİM'



Sahada birlik ve beraberlik hakim. Bugün bize moral veren DP Genel Başkanı, Anavatan Partisi ve heyetine teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan'dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Dün bir uçak Dalaman'a indi. Dün 30 itfaiye aracı ve personel Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. 200 ilave personel Dalaman'a intikal edecek.



ABD'DEN 2 HELİKOPTER GELECEK



Kazakistan'dan 2 helikopter yola çıktı. İsrail'den bir şirketimiz iki uçak kiraladı. ABD'den gelecek 2 helikopterin Pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'da yangınlar söndürüldü, İbradi hariç.



TÜM ÜLKELERE GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ



Komşumuz Yunanistan'da çok kötü bir yangın devam ediyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan bilgi aldım. Dünyanın her yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diliyoruz.



Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Hamdolsun Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı. İnşallah kısa süre içerisinde Muğla'daki yangını söndüreceğiz. 10 gün boyunca gecesini gündüzüne katarak insan üstü gayretle mücadele eden ormancılarımıza, AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, Karayolları, Yapı İşleri'ne, TOKİ'mize sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.



'59 MAHALLEMİZ DOĞRUDAN ETKİLENDİ'



28 Temmuz'da başlayan 59 mahallemiz doğrudan etkilendi. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmalarımız devam etmektedir.



'821 VATANDAŞIMIZIN 808'İ TEDAVİLERİ YAPILARAK TABURCU EDİLDİ'



Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda.



'BİR YIL İÇİNDE TÜM ALANIMIZI AĞAÇLANDIRACAĞIZ'



Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.'



Bakan Pakdemirli, 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum' paylaşımını yaptı.



İŞTE SAAT SAAT 7 AĞUSTOS'TA YAŞANANLAR YAŞANANLAR



00.22: 209 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı.' paylaşımını yaptı.



İŞTE SAAT SAAT 6 AĞUSTOS'TA YAŞANANLAR YAŞANANLAR



22.51: Başkan Erdoğan: 202 yangın kontrol altında

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,' Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız.' ifadelerini kullandı.



19.10: Aydın Çine'de orman yangını başladı.



15.22: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.



Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum.'



SAAT 15.18 Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alan Yaylası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.



SAAT 12.12 BAKAN ERSOY: MARMARİS'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Marmaris'teki yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Ersoy ''El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz'' diye konuştu.



Bakan Ersoy, bu seneki 25 milyon turist hedefi ile 20 milyar dolar gelir hedefinde bir değişiklik olmadığını da söyledi.



SAAT 09.45 İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.



İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, 'Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır' denildi.



Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.



SAAT 09.36 Muğla'da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.



Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarında, gerçekleştirilen yoğun söndürme çalışmaları ile yangınların üç bölgeye düşmesi sağlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Turunç Mahallesi'nin zirve kısımlarında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alınırken bölgede yine soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Milas Kıyıkışlacık yangını ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.



'YANGINLAR ÜÇ BÖLGEDE AKTİF OLARAK DEVAM EDİYOR'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar Mahallesi ve Akköprü mevkiinde, Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattı Şenyayla mevkiinde ve Bayır Yumaklı mevkilerinde yangınlar devam ediyor. Üç bölgede aktif olarak devam eden yangınları havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.





SAAT 09.26 Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı.



Denizli'nin Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi olarak bilinen ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gece 01.00 sıralarında meydana gelen bir patlamaya başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Bir süre sonra İçme Deresi olarak bilinen noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bırakınca durum hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi.



Bu arada bölge halkı da eline ne geçirdiyse İçme Dersine giderek yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın saatler, 03.30 sıralarında yüzlerce kişinin gayreti sonrası kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. Alevler farklı noktalara sıçramadan ve daha da büyümeden kontrol altına alınmasıyla Bostanyeri Mahallesi sakinleri rahat bir nefes aldı.



SAAT 09.16 Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi.



SAAT 09.07 Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.



Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



SAAT 08.35 Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.



Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.



Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.



SAAT 07.12 Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.



Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.



Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.



SAAT 01.42 Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.



Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.



SANTRALDE YANGIN ÖNLEMLERİ



Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.



SAAT 00.53 YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE DİLDİ



Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.



Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.



Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



BAKANLARDAN 5 AĞUSTOS AÇIKLAMASI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan sahalara en kısa zamanda her Türk vatandaşı için 3 fidan dikeceklerini belirtirken, Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi bir hasarın yaşanmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise provokasyon amaçlı 3 bin 246 içerik tespit ettiklerini, bunlardan 172'si hakkında işlem gerçekleştirdiklerini belirti.



Muğla'da 29 Temmuz'da orman yangınları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmediğini söyledi. Bakan Pakdemirli, 'Cuma günü rüzgarın güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ile 40 kilometre hızıyla esmesi bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ile 50 kilometre ondan sonra da 60 kilometre. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem, günlük yaklaşık yüzde 20, gece de 40 ile 50 civarında. Bildiğiniz üzere burada hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de AFAD'ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 5 il 18 ilçe ve 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar orta altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, bin 350 tarımsal yapı, bin 137 alet-makine ve 2 bin 88 ton depo ürünü hasar görmüştür. Bunların tazminiyle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Bugüne kadar 108 milyon TL sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve bunların da çalışmaları devam ediyor' dedi.



'SANTRALDA ÇOK CİDDİ HASAR OLUŞMADI'



Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangınla ilgili konuşan Pakdemirli, 'Yangın Kemerköy'de santralinin şaft sahasına atladı ve ondan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla alakalı Enerji Bakanımız gerekli incelemeleri yaptı. Ancak ilk tespitlere göre Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadan bu konuyu atlatmış oldu' dedi.



'16 UÇAK, 56 HELİKOPTER VE 7 JANDARMA HELİKOPTERİ DESTEK VERİYOR'



Sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmanın doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Bunlarla beraber diğer makine ve tesisat ile insan sayıları üzerinde durmamız gerekiyor. Artan yangınlara karşı hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca artırdık. Örneğin 28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ederken 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara 6 uçak, 36 helikopter ve 736 arazözle müdahale ettik. Yine 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadık, ancak son 9 günde 15 büyük yangın yaşadık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor' dedi.



'FARKLI ÜLKELERDEN 23 HAVA ARACI DESTEK VERDİ'



Yangınlara farklı ülkelerden de 23 hava aracının filoya destek verdiğini belirten Pakdemirli, 'Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna'dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya'dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak, İran'dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbeycan'dan da 1 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Azerbeycan'dan 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı da burada bizimle beraber. Katar'dan 65 arama kurtarma personeli de sahada çalışmalarına devam ediyor' dedi.



'HER TÜRK VATANDAŞI İÇİN 3 FİDAN DİKECEĞİZ'



Kamuoyunda sürekli yanan alanlar ile ilgili spekülatif yorumlar yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 164'üncü maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yangından sonra fidan dikimi başlayacak. Yeni ağaçlandırma yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe nefes kampanyası ile toplam 252 milyon fidan ki bunun şöyle bir önemi var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 3'er fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız vatandaşımızla beraber el ele sahada dikmek. Yangınlarla mücadele eylem planları ve kürsel ısınma ve iklim değişikliğine göre hem kamuda hem bizim Bakanlığımızda revize edileceğini de söylemek isterim. Kamu kurumları ve belediyeler arasında koordinasyonun biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi daha önceden ifade etmiştim. Orman köylülerimizin daha fazla desteklenerek, ormana daha fazla sahip çıkılmasını sağlayacağız' dedi.



'AKDENİZ'DE 'YANGINLARLA MÜCADELE BİRLİĞİ' ŞART'



Dünyanın küresel bir ısınma ile karşı karşıya olduğunu, bundan sonra akut dönemleri sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşanacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'Bize göre, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği, böyle bir birliğin kurulmasının vakti gelmiştir. Akut dönemleri geride bırakmak için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve birbirleriyle alışveriş yapabileceği, makine teçhizat ve hava aracı gibi konularda paylaşım yapabileceği bir birliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle paylaşıyor olacağız. Orman Teşkilatımız dünyanın önde gelenlerinden birisi. Bin 667 noktada ilk müdahale ekibi var. Kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ancak bizim asıl varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var, toplam 21 bin 90 personelimiz var. Farklı tiplerden de toplam 4 bin 300'ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Hava araçlarımızın toplam kapasitesinin 2002 ile karşılaştıracak olursak yüzde 75 artışımız var. 2002'de 68 ton olan su kapasitemiz 2021'de 119 tona çıkmış. İlk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Bu kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu, ancak orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu Türkiye'nin ele aldığı ve dünyada bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ABD'den sonra ikinciyiz' dedi.



'GÜN TARTIŞMA DEĞİL, ALEVLERLE TEK VÜCUT SAVAŞMA GÜNÜ'



İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bu yangınlarda önemli olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, 'Bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık. Tüm bunları yapan orman teşkilatımızın hem yeşili koruma ve artırma görevi var. Son 19 yılda 5 buçuk milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığı sıramızda, 2015'te 46'ncı sıradayken, 2020'de 27'nci sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci ve dünyada da dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialıyız. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motiveler. Hala çok istekli bir şekilde bir an evvel bu yangınların söndürülmesi için çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum. Gün tartışma günü değil, alevlerle tek vücut bir şekilde savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi çok önemli' dedi.



'YANGINDAN ETKİLEN VE HASTANELERE MÜRACAAT EDEN 552 KİŞİ VAR'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ile mücadele etmenin yanında devlet olmanın gereği olarak vatandaşların zararlarının da karşılanması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Soylu, 'Şu ana kadar 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bunların bir kısmı KYK misafiri oldular, bir kısmı konteyner ve çadırlarda barınıyor, diğer bir kısmı da kendi aileleri, yakınları ve akrabalarına intikal ettirildiler. Muğla ölçeğinde 971 bina, bin 943 bağımsız bölüm tespiti yapılmıştır. Bunların bir bölümü az hasarlıdır, bir bölümü orta, bir bölümü ağır bir bölümü de yıkıktır. Toplamda 156 bina ve acil yıkılacak, ağır hasarlı 77 konut da yine aynı kapsamdadır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem de AFAD toplamda buraya 20 milyon TL'lik bir yardım göndermiştir. Zarar tespiti yapılanlarla ilgili hem eşya, hem de kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan itibaren vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmaktadır. Kızılay da tüm afet bölgelerinde vatandaşımız ve yangınla mücadele eden ekiplerimizin yanındadır. Yemek dağıtımı, su, ikramlık malzeme gibi tüm konularda Kızılay gereğini yapmaktadır. Yine elektrik kısmen verilemeyen mahalleler var ama tam verilemeyen bir tek mahalle var. Yaklaşık 10 kilometrelik bir hat var şu anda sıkıntılı olan ve tamiri gereken. 103 elektrik direğinde de hasar var. Bunların da gereği yapılmaya çalışılmaktadır. 552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Kimisinin müşahedesi kimisinin ise yatarak tedavisi devam etmektedir' dedi.



'TERMİK SANTRALDE RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ'



Bugün itibariyle 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edildiğini belirten Bakon Soylu, 'Kemerköy Termik Santrali'nde meydana gelen olaydan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri gerekli ölçümleri gerçekleştirdi. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte, zaman uzadıkça yorgun olunmasına rağmen yorgunluk gösterilememeye çalışılıyor. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki büyük milletimizin asaletini burada her an yaşıyoruz. Hem kahramanlarımızın ortaya koymuş oldukları mücadeleye, hem bir şey yetiştirebilir miyim, bir ağaç bile yanmasın mücadelesini gerçekleştirdikleri büyük bir anlayış hala sahada devam etmektedir. Hala hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verilmektedir' dedi.



'PROVOKASYON AMAÇLI 3 BİN 246 İÇERİK TESPİT ETTİK'



Yapılan çalışmalara Provokasyon yapmak isteyenlerin bulunduğunun altını çizen Bakan Soylu, 'Sahada bu konuda motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Ancak buna aldırmadan yola devam edildiğini ifade etmek istiyoruz. Şu ana kadar sosyal medyada 3 bin 246 içerik tespit edildi, bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi. Tespit edilen işlemler ve ihbarlar hala devam etmektedir. Neticede deprem oluyor, ondan sonra yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Bir selle karşılaşıyorsunuz, sonra yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Ancak burada hem yaraları sarıyorsunuz, bir taraftan da afet devam ediyor. Burada farklı bir afet türü ile karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum' dedi.