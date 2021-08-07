USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Televizyon kanallarında hafta sonu heyecanı başlamışken birbirinden farklı yarışma programları ekrana gelecek. Ekranların sevilen yarışma programlarıyla dolu bir hafta sonu heyecanı başladı. Peki, 7 Ağustos Cuma günü televizyonda ne var? 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cuma televizyonda Hangi Diziler Var?

Ekleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11
Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye'nin en sevilen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 7 Ağustos Cumartesi günü yayın akışı ve 7 Ağustos Cumartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!

ATV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


08:00 Şans Kapıyı Çalınca

10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:20 Kalp Yarası

16:05 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster



KANAL D 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Konuştukça

• 09:45 Magazin D Cumartesi

• 13:00 Baht Oyunu

• 15:45 Karayip Korsanları

• 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

• 20:00 Chripstopher Robin

• 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2

STAR TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 09.00 Çizgi Film Kuşağı

• 09:30 Yüksek Sosyete

• 10:30 Erkenci Kuş

• 13:30 Aramızda Kalsın

• 15:30 Ada Masalı

• 19:00 Star Haber

• 20:00 Star Market

• 23:45 Ada Masalı

FOX TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

• 11:15 Bay Yanlıiş

• 13:45 Şevkat Yerimdar

• 15:45 Son Yaz

• 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

• 20:00 Yüz Numaralı Adam

• 22:00 Şef Akademi

TRT 1 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

• 05:35 İmparatoriçe Ki

• 08:05 Yeşil Deniz

• 10:55 Yedi Numara

• 12:05 Dünya Hali (Altyazılı)

• 15:55 Seneye Bu Zamanlar

• 17:45 Yıldızların Yolu

• 19:00 Ana Haber (Canlı)

• 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)

• 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

TV8 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Paylaş Benimle

• 10:30 Süper 1 Takım

• 10:45 Masterchef Türkiye

• 13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

• 16:15 Arif v 216

• 18:45 Masterchef Türkiye

• 20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj


Show TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı


• 06:00 Kalp Atışı

• 10:00 Cumartesi Sürprizi

• 13:00 Bir Şansım Olsa

• 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

• 16:30 Sakar Şakir

• 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

• 20:00 Güldür Güldür Show


Kanal 7 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı

• 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

• 08:00 Ece ile Neşe

• 10:00 Bir Dalda İki Kiraz

• 12:00 Gündüz Gece

• 13:30 Aşk Bir Rüya

• 15:15 Dünyanın Tadı

• 16:00 Can Yoldaşım

• 18:00 Hafta Sonu Haberleri

• 19:00 Baş Tacım

• 21:30 Diriliş Ertuğrul



İşte seyirci tarafından heyecanla beklenen 7 Ağustos Cumartesi yayın akışı

7 Ağustos 2021 Yayın AkışıBugün Televizyonda Hangi Diziler VarKanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın Akışı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı