7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye'nin en sevilen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 7 Ağustos Cumartesi günü yayın akışı ve 7 Ağustos Cumartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!
ATV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:20 Kalp Yarası
16:05 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
• 08:30 Konuştukça
• 09:45 Magazin D Cumartesi
• 13:00 Baht Oyunu
• 15:45 Karayip Korsanları
• 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
• 20:00 Chripstopher Robin
• 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2
STAR TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
• 09.00 Çizgi Film Kuşağı
• 09:30 Yüksek Sosyete
• 10:30 Erkenci Kuş
• 13:30 Aramızda Kalsın
• 15:30 Ada Masalı
• 19:00 Star Haber
• 20:00 Star Market
• 23:45 Ada Masalı
FOX TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
• 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11:15 Bay Yanlıiş
• 13:45 Şevkat Yerimdar
• 15:45 Son Yaz
• 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
• 20:00 Yüz Numaralı Adam
• 22:00 Şef Akademi
TRT 1 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
• 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
• 05:35 İmparatoriçe Ki
• 08:05 Yeşil Deniz
• 10:55 Yedi Numara
• 12:05 Dünya Hali (Altyazılı)
• 15:55 Seneye Bu Zamanlar
• 17:45 Yıldızların Yolu
• 19:00 Ana Haber (Canlı)
• 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)
• 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
TV8 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
• 08:30 Paylaş Benimle
• 10:30 Süper 1 Takım
• 10:45 Masterchef Türkiye
• 13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
• 16:15 Arif v 216
• 18:45 Masterchef Türkiye
• 20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj
Show TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı
• 06:00 Kalp Atışı
• 10:00 Cumartesi Sürprizi
• 13:00 Bir Şansım Olsa
• 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
• 16:30 Sakar Şakir
• 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
• 20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı
• 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
• 08:00 Ece ile Neşe
• 10:00 Bir Dalda İki Kiraz
• 12:00 Gündüz Gece
• 13:30 Aşk Bir Rüya
• 15:15 Dünyanın Tadı
• 16:00 Can Yoldaşım
• 18:00 Hafta Sonu Haberleri
• 19:00 Baş Tacım
• 21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte seyirci tarafından heyecanla beklenen 7 Ağustos Cumartesi yayın akışı