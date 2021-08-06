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Yaz Gribi Nedir? Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı mıdır?

Yaz Gribi Nedir? Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı mıdır?

Soğuk algınlığı ve gribin karışımı olarak görülen yaz gribi, yaz aylarında sıklıkla görülmektedir. Sıcak havalarda her ne kadar pek çok kişi grip olunmayacağını düşünse de aksine sıcaklardan beslenen yaz gribi oldukça yaygındır. Peki, yaz gribi nedir? neden olur? Yaz gribinden korunmanın yolları nelerdir? İşte detaylar…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:39
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:42
Yaz Gribi Nedir? Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı mıdır?

Kış aylarında en çok rastlanılan hastalıklardan birisi griptir. Ancak sanılanın aksine grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar yalnızca kış aylarında meydana gelmez. Yaz aylarında da çeşitli faktörler sebebiyle kas ağrısı, halsizlik, ateş gibi gribe benzeyen yaz gribi yer almaktadır. Peki, yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribi bulaşıcı mıdır?

Yaz Gribi Nedir?


Yaz aylarında mikroplar ve çevresel koşullar sebebiyle ortaya çıka yaz gribi, kış aylarında yaşanan gribin bir türüdür. Bir diğer adı ile lejyoner hastalığı olarak bilinen yaz gribi genellikle klimadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sebep olan organizmaların diğer griplere göre farklı olması normal gribe göre farklılık göstermesine sebep olmaktadır. Alanında uzman doktorlar yaz gribine sebep olan mikroorganizmaların genellikle havalandırma sistemlerinde, soğutma sistemlerinde ve su tesisatlarında bulunduğunu söylemektedir. Burun ve ağız yolu ile alınan bu tür mikroplar ilerledikçe ciddi problemlere sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple yaz gribi belirtileri görülür görülmez mutlaka kulak burun boğaz doktoruna gidilmeli ve muayene gerçekleştirilmelidir. Peki, yaz gribi belirtileri nelerdir?

Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir?

Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir?


Yaz aylarında özellikle soğutma sistemleri sebebiyle meydana gelen yaz gribinin pek çok belirtisi vardır. Alanında uzman doktorlar yaz aylarında yaşanan bu hastalığın dikkat edildiğinde oldukça kısa süre içerisinde teşhis edilebileceğini açıklamıştır. İşte doktorların belirlediği yaz gribi belirtileri;

• Kas ağrısı,

• Halsizlik,

• Derin nefes alma durumu,

• Balgam,

• Ateş,

• Öksürük,

Yaz gribi belirtileri olarak açıklanmıştır. Yaz aylarında meydana gelen yaz gribi bu belirtiler sonrasında kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Peki, yaz aylarının oldukça sıkıntılı geçmesine sebep olan yaz gribinden korunma yolları nelerdir?

Yaz Gribinden Korunma Yolları Nelerdir?


Yaz gribinden korunmak için dikkat edilmesi gereken pek çok yol vardır. İşte yaz gribinden korunma yolları;

• Havalandırma sistemlerinin bakımı gerçekleştirilmelidir.

• Pis havuzlara girilmemelidir.

• Klima karşısında uzun süre durulmamalıdır.

• Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir.

• Aşırı derecede soğuk içecekler tüketilmemelidir.

• Dengeli ve çeşitli beslenilmelidir.

• Deniz ve havuz sonrasında ıslak kıyafetler ile durulmamalıdır.

• Meyve ve sebzeler doğru miktarda tüketilmelidir.

• Gün içerisinde cildin hava alabileceği hafif giysiler tercih edilmelidir.

Yaz Gribi Nedir?

Yaz gribi belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmelidir.

Yaz Gribi Belirtileri Nelerdir?Yaz Gribi Bulaşıcı Mıdır?Yaz Gribinden Korunma Yolları Nelerdir?Yaz Gribi Nedir?


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