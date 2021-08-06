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Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı!

Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı!

Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinde Hankulu’nun ağzından kan geldiği haberini alınca arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine tekrar gitmediği ve ‘beni karıştırmayın’ dediği ortaya çıktı. Ankara’da Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu’nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve ‘beni karıştırmayın’ dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:15
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:21
Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı!

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiği haberini alınca arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine tekrar gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bişey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur' dedi.

ÜMİT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşıDilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., 'Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı.

Olay günü Esra ve Dilan C. alkol aldı. Daha sonra Esra Hankulu Ümitcan'ın doğum gününü cezaevinde olduğu için kutlayamadığını bu nedenle pasta aldığını söyledi. Esra Ümitcan'a mesaj attı o geldiğinde çorbacıya gittik daha sonra Esra'nın evine geçtik. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik.

Esra birden ağlamaya başladı babamın mezarına gideceğim dedi, bu saatte gidilmez dedik. Sonra bir anda kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi' dedi.


'ÜMİT BENİ KARIŞTIRMAYIN' DEDİ



Furkan G., uyumak için kanepeye uzandıklarını ardından Ümitcan Uygun'un Esra'yı kucağına alarak başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Furkan G., 'Sabah Ümit'in evden çıktığını duydum. Dilan tuvalete gitmek için kalktığında 'Esra'ya bak mosmor olmuş' dedi.

Ben de hemen odaya gittim vücudunda morartılar vardı. Göğsünü, boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını farkettim. Sağlık ekiplerine haber verdik.

Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi' diye konuştu.


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