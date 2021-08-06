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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! CHP'li belediyeler yine heykel peşinde

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! CHP'li belediyeler yine heykel peşinde

Türkiye, son 10 gündür Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet-millet bir olmuşken ormanları ve temiz havasıyla ünlü Kuzey Ege ilçesi Ayvalık'ta CHP'li yönetim "Barış temalı heykel sempozyumu" düzenledi.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:47
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:53
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! CHP'li belediyeler yine heykel peşinde

Türkiye, geçtiğimiz hafta ilk olarak Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sabah saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada '28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.' denildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.



Devlet-millet el ele orman yangınlarıyla mücadele ederken CHP'li belediyelerin heykel sevdası hız kesmeden devam ediyor. Bu sevdanın son örneği ormanları ve temiz havasıyla ünlü Kuzey Ege ilçesi Ayvalık'ta yaşandı. Ayvalık Belediyesi 'Barış temalı heykel sempozyumu' düzenledi.


Belediyecilikte yaptığı 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP'li belediyelerin birçok ilde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen heykel açılışlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından 'Barış temalı heykel sempozyumu' düzenlendi.




'BARIŞ' TEMALI SEMPOZYUM
'Barış temalı heykel sempozyumu' için harekete geçen belediye, Ayvalık Büyük Park'ta tümhazırlıklarını tamamladı.

Sempozyumun açılışına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Başkan Yardımcısı Ethem Vardı ve heykeltıraşlar katıldı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen sempozyumun sonunda yapılan heykeller, kentin çeşitli noktalarında yerlerini alacak.

'GURUR DUYUYORUZ'
Açılış töreninde konuşma yapan Mesut Ergin, '1. Ayvalık Heykel Sempozyum'unu Ayvalık'ta başlatmaktan gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.



Ergin konuşmasına şöyle devam etti: 'Heykellerimiz bittiğinde kentimizin uygun alanlarında yerlerini alacak. Marmara Adalar Belediyesi sempozyum için uygun mermerler konusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de proje ortağı olarak sempozyuma katkı sundu onlara da teşekkür ediyorum.'


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