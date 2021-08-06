Suçu Erdoğan'a atmıştı... İmamoğlu gerçekleri böyle itiraf etti!

'Erdoğan kredi onayı vermiyor' diyerek yapımı tamamlanmak üzere olan metro durağına beton döken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunun yanında İstanbul ulaşımı için yeni otobüsler almayı dahi beceremedi.



İstanbul'da ulaşımı rahatlatacağını vaat edip vatandaşlara otobüs ittiren İmamoğlu, aynı gerekçeyi öne sürerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan onay alamadıkları için yeni otobüs tedarik edemediklerini söyledi.



Mağdur edebiyatı yapıp işbilmezliğini ve beceriksizliğini gizlemeye çalışan İmamoğlu bugün yaptığı açıklamayla kendi kendini yalanladı. Dün 'Erdoğan krediye onay vermiyor' diyerek metro durağına beton döken İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamayla finansman sorumluluğunun kendisinde olduğunu itiraf ederek adeta algı operasyonu yaptığını kabul etti.



'Nasıl ki İstanbul şehrinin, şehirle ilgili sorunları bize aitse; metro, füniküler gibi işlerin zamanında yapılması, finansmanının bulunması, zamanında bir trenin siparişinin verilip, inşaat biterken gelmesi gibi gibi senkron işler üretme becerisini gösterme zorunluluğumuz varsa ki bunu iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum” diyen İmamoğlu, asfalt döktüğü metrodaki inşaatın durmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etti.



Bir yandan İstanbul'un tüm sorunlarından ve projelerin finansmanından kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen diğer yandan ise 'Erdoğan bize kredi vermiyor' bahaneler üretip mağduru oynayan İmamoğlu yaptığı bu açıklamayla milleti kandırdığını ve yalan söylediğini ortaya koydu.



