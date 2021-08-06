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Skandal deney! Bebekleri ölüme terk ettiler!

Skandal deney! Bebekleri ölüme terk ettiler!

ABD'de Pittsburg Üniversitesi'nin kürtaj ile alınan canlı bebekleri bilimsel deneylerde kullanmak için ölüme terk ettikleri açıklandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:47
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:48
Skandal deney! Bebekleri ölüme terk ettiler!

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburg Üniversitesi'nde skandal gerçekler ortaya çıktı.

Lifenews'te yer alan habere göre, üniversitenin doku merkezi araştırmaları için kürtaj ile alınan canlı bebekleri ölüme terk ettiği raporlarda yer aldı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanından alınan 252 sayfalık belgelerde, Pittsburg Üniversitesi'nin bebekleri canlı alabilmek için hamileliğin üçüncü ayından sonraki kürtajlara onay verdiği açıklandı.

10 YILDIR TOPLUYOR


Son 5 yılda bilimsel araştırmalar için federal hükümetten 2,7 milyon dolar kaynak alan üniversite, ayrıca 2015 yılında, 10 yılı aşkın süredir cenin dokusu toplandığını da itiraf etti.

Pittsburg Üniversitesi'nin bebeklerin yüzde 50'sinin azınlık toplumlardan alınmasını istediği de ifade edildi.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarının Eylül 2020'de yayımladığı makalede, insan bağışıklık sistemini incelemek için kürtaj ile alınan bebeklerin kafa derilerini farelere yerleştirdiklerini anlattılar.ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburg Üniversitesi'nde skandal gerçekler ortaya çıktı.

Lifenews'te yer alan habere göre, üniversitenin doku merkezi araştırmaları için kürtaj ile alınan canlı bebekleri ölüme terk ettiği raporlarda yer aldı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanından alınan 252 sayfalık belgelerde, Pittsburg Üniversitesi'nin bebekleri canlı alabilmek için hamileliğin üçüncü ayından sonraki kürtajlara onay verdiği açıklandı.

10 YILDIR TOPLUYOR


Son 5 yılda bilimsel araştırmalar için federal hükümetten 2,7 milyon dolar kaynak alan üniversite, ayrıca 2015 yılında, 10 yılı aşkın süredir cenin dokusu toplandığını da itiraf etti.

Pittsburg Üniversitesi'nin bebeklerin yüzde 50'sinin azınlık toplumlardan alınmasını istediği de ifade edildi.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarının Eylül 2020'de yayımladığı makalede, insan bağışıklık sistemini incelemek için kürtaj ile alınan bebeklerin kafa derilerini farelere yerleştirdiklerini anlattılar.


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