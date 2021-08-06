PKK paçavrası gazete Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti

PKK'nın sözde gazete özde paçavrası Yeni Özgür Politika, Türkiye'yi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti. Haberi ''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlığıyla veren Yeni Özgür Politika, skandal ifadeler kullandı. Aynı satırlarda 'İkizdere'yi durdurmak ve Konya'daki kuraklığı bitirmek çok zor' ifadelerine de yer verildi.
Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, bugünkü sayısında Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etti.
''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlıklı haberde, terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etti. Aynı satırlarda 'İkizdere'yi durdurmak ve Konya'daki kuraklığı bitirmek çok zor' ifadelerine de yer verildi.