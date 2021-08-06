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Muğla'da alevler bu sefer Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşıyor!

Muğla'da alevler bu sefer Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşıyor!

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları Milas’ta şiddetini arttırarak devam ediyor. Önceki gün Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşan alevlerin bugün de Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerlediği belirtildi. Ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, iklim ve arazi şartları mücadeleyi zorlaştırıyor.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:04
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:06
Muğla'da alevler bu sefer Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşıyor!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayıp 8 ilçesinde etkili olan yangınların şu anda 3 ayrı noktada şiddetli olarak devam ettiği bildirildi. Yangın bölgelerinden en kritik nokta olan termik santrallerin bulunduğu bölge Milas Ören ve çevresinde yangın devam ediyor.

Önceki gün Kemerköy Termik Santraline ulaşan, müdahaleler ve alınan önlemlerle termik santraldeki yangın en az hasarla atlatılırken, alevlerin bugün bölgedeki diğer termik santral olan Yeniköy Termik Santrale doğru ilerlediği kaydedildi.

Güvenlik güçleri tarafından sivil geçişlere izin verilmeyen bölgede yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor.


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