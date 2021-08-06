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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş hamle! O tarihte başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş hamle! O tarihte başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılanması için harekete geçti.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:07
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:19
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş hamle! O tarihte başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilgili kritik gelişme. İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak.

İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.


İKİLİ EĞİTİM TÜMÜYLE KALKACAK


İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

BİLİM MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİ


Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.

MAHALLE SPOR KULÜPLERİ


Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.


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