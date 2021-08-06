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Ekonomi
Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve enflasyon tahmini!

Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve enflasyon tahmini!

Merkez Bankası beklenen yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı. Açıklamaya göre, enflasyon tahmini 16,30 olurken, dolar beklentisi ise 8,94 şeklinde belirlendi.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:57
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:59
Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve enflasyon tahmini!

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Ankette reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 55 katılımcı yer aldı.

Buna göre geçen ay yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,99'a yükseldi.

TÜFE BEKLENTİSİ 16,30

Bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 16,30 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62'den 12,48'e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43'ten yüzde 10,52'ye yükseldi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 8,94


Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 19


Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8'den yüzde 6'ya yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'te sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.


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