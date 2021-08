Kayıp olan Dilan'dan acı mesaj! Türkiye güzel haberi bekliyordu...

Ankara'da kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan haber geldi.



ŞİRİN DİLAN ERDOĞDU'YA NE OLDU?

'KORKAR KENDİNİ İFADE EDEMEZ'

'ZORLA TUTULUYORUM DİYE MESAJI GELDİ'

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı.O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren anne Erbil geri döndüğünde kızını bulamadı. Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulundu.Kızının yanında telefonunun olduğunu belirten Erbil, 'Şu an bize yer tespit haberi bekleyin diyorlar. Üzerinde kısa kollu açık mavi lacivert çizgili bir tişört var. Taytı var, ayağında bahçe terliği, toprak rengi. Başka hiçbir şeyi yok.Kimliği almış mı almamış mı hiçbir bilgim yok. Kızımın başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum. 26 yaşında özel bir çocuk. Korkar, kendini ifade edemez çok.Yetkililer ilgileniyorlar sağ olsunlar. Sesimin gidebildiği kadar arkadaşlarımdan, halkımızdan yardım bekliyorum, çocuğumun bulunması için. Hiçbir anne bunu yaşamasın' diye konuştu.Kızının kendi başına bir yere gitmeyeceğini söyleyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bana bağımlıdır bensiz hiç bir yere gitmez. Evden uzaklaşmaz.Kendi başına bir yere gitmez. Ablalarıyla ve benimle gezer. Sakin bir çocuktur. 3 kızın en küçüğü. Şu an savcılıktan haber bekliyoruz.Kızımın telefonundan mahalle arkadaşının telefonuna mesaj geldi. Bir 'zorla tutuluyorum' dendi. Sonra, 'Ben yalnızım, yeri bilmiyorum' dendi. Böyle karışık bir şeyler. Şu an savcılıktan haber bekliyoruz.'