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İstanbul Valiliği'nden sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar uyarısı!

İstanbul Valiliği: İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:22
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:29
İstanbul Valiliği'nden sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar uyarısı!

İstanbul Valiliği önemli bir uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında 'İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.



SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR


İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEO UYARI KODU: SARI


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


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