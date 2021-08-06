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İP lideri Meral Akşener Bartın'a gittiğine gideceğine pişman oldu! Tepki üstüne tepki: 'Bizim teröristlerle işimiz yok'

İP lideri Meral Akşener Bartın'a gittiğine gideceğine pişman oldu! Tepki üstüne tepki: 'Bizim teröristlerle işimiz yok'

Gittiği her ilde vatandaşın tepkilerine maruz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın’ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” sözleriyle karşılaştı. Bir kadın da Akşener’e yönelik olarak, “Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” diyerek tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:17
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:22
İP lideri Meral Akşener Bartın'a gittiğine gideceğine pişman oldu! Tepki üstüne tepki: 'Bizim teröristlerle işimiz yok'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.

Akşener Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, Akşener'e, 'Sen Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.

VATANDAŞI TERSLEDİ


Akşener, 'Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın' dedi.

Yaşlı adamın, 'Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti' demesi üzerine Akşener, 'Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum' dedi.

Bunun üzerine yaşlı adamın 'Sen hakkını helal edersin' demesinin ardından Akşener, 'Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız' ifadelerinde bulundu.

'BİZİM TERÖRİSTLERLE İŞİMİZ YOK'


Ayrıca bir kadın da Akşener'e yönelik olarak, 'Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok' diyerek tepki gösterdi.

Tepki gösteren kadın sivil güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.


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