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Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni genelge! Başkan Erdoğan imzaladı: Yeniden oluşturuldu...

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni genelge! Başkan Erdoğan imzaladı: Yeniden oluşturuldu...

"Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu" yeniden oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmiyet kazandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren haberin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:32
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:32
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni genelge! Başkan Erdoğan imzaladı: Yeniden oluşturuldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu" yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, 20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/7 sayılı genelgeyle kurulan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu", Tarım ve Orman Bakanının veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin genel müdürleri, Strateji ve Bütçe Başkanı veya görevlendireceği ilgili birimlerin genel müdürleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi.


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