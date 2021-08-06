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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları paylaşımı: Ülkemizi çöle teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları paylaşımı: Ülkemizi çöle teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları ile mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangının 202 tanesinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:30
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları paylaşımı: Ülkemizi çöle teslim etmeyeceğiz

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesiyle ilgili alınan kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir diğer paylaşımında, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.


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