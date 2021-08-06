CİMER'e yangınla mücadeleye ilişkin duygulandıran destek mesajları! Milletin devletine güveni tam

Antalya ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek mesajları gönderdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarını paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı.
Altun, 'Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız' dedi.