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CHP'li vekilin algı operasyonunu CHP'li başkan çürüttü!

CHP'li vekilin algı operasyonunu CHP'li başkan çürüttü!

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürerken, CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak algı operasyonu peşine düştü. Günlerdir yangınları bölgeden takip eden bakanların katıldığı koordinasyon toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının alınmadığını iddia etti. CHP'li Budak'ın iddiasını çürüten ise CHP'li bir belediye başkanı oldu.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:02
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:09
CHP'li vekilin algı operasyonunu CHP'li başkan çürüttü!

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 'Marmaris'te, Bodrum'da aynı şeyi yaşadık. Koordinasyon toplantılarına o ilçenin belediye başkanı alınmıyor' iddiasında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı CHP'li vekil Osman Budak'ın 'CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor' algısını yerle bir etti.

Muhittin Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı toplantıdan bir fotoğrafa yer verdi ve mesaj paylaştı. Muhittin Böcek, 'Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk' ifadelerini kullandı.



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