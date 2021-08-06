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CHP'li vekil Alban'dan pes dedirten SMS'li provokasyon!

CHP'li vekil Alban'dan pes dedirten SMS'li provokasyon!

Türkiye birlik olup orman yangınlarıyla mücadele ederken, bölgede bulunan CHP'li isimlerin yalan ve provokasyonları sürmeye devam ediyor. Bölgeye müdahale edilmiyor yalanını sürdürmeye çalışan CHP'li Alban vatandaşlara siyasi içerikli SMS'ler attığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:54
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:59
CHP'li vekil Alban'dan pes dedirten SMS'li provokasyon!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan sonrasında Bodrum ve Köyceğiz gibi önemli turizm noktalarına sıçrayan orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Marmaris'te çıkan yangın 10 günün ardından kontrol altına alınabildi.

Büyük tahribatın yaşandığı ilçede soğutma çalışmalarına devam edilirken, sosyal medyada yayılan bir görüntü tepki çekti.

“HÜKÜMETTEN BİZE BİR FAYDA YOK”

Muğla'nın CHP'li milletvekili Mürsel Alban geldiği belirtilen toplu mesajda, “Çok değerli Muğlalılar, şu anda Muğla olarak büyük bir yangın felaketi yaşıyoruz. Bir haftadır görüyoruz ki; AK Parti iktidarından hükümetten bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma ve birlik içerisinde atlatacağız.” ifadelerini kullanıldı.

Konuyla ilgili milletvekili Alban'dan henüz bir açıklama gelmedi.



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