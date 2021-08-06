CHP'li Tunç Soyer'den eşine ihale yağmuru!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Köp Koop üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı satışlar tepki çekti. Süt, kavurma derken şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı Köy Koop'tan enginar alımı gerçekleştirdi.



Kurban Bayramı öncesi eşinin kooperatifinden 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapan Tunç Soyer, şimdi de yine aynı birlikten enginar aldığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu alış verişe tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; 'Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu ticari ilişki hiçbir siyasi etiğe sığmıyor. Şiddetle ret ediyoruz' dedi.





ŞİMDİ DE ENGİNAR



TOPLAM 42.5 MİLYONLUK ALIM



NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL



TEK TEKLİF



ŞİDDETLE RET EDİYORUZ



SİYASİ AHLAKA SIĞMIYOR



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyergelen tüm tepkilere ve 'Etik ve yasal değil' eleştirilerine rağmen belediyeye eşi Neptün Soyer üzerinden mal alımını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop Birliğinden 424 bin liralık kavurma satın alan Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de 125 bin liralık enginar aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yine Neptün Soyer'den 20 bin liralık enginar alan Soyer'in bu yıl alım rakamını 6'ya katlaması dikkat çekti.Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan alımı, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun üretici kooperatiflerinden yapılan alımlara cevaz veren 3. Maddesi a fıkrasınca yapıyor. Yani bu satın almalar açık bir ihaleyle değil doğrudan Köy- Koop'tan yapılıyor. Elektronik Kamu Platformu Alımları'nda(EKAP) yer alan verilere göre, Büyükşehir bugüne kadar ihalelerle İzmir Köy-Koop'tan başta süt olmak üzere toplam 42.5 milyon lira civarında mal satın aldı. Son olarak 8 Temmuz 2021'de yapılan sözleşmeyle Köy- Koop'tan 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapılmıştı. 13 Temmuz'da bir açıklama yapan Başkan Soyer, Kurban Bayramı'nda kavurma dağıtacaklarını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Neptün Soyer'in başkanlığının yaptığı İzmir Köy Koop'tan ard arda ürün alması kulislerde 'Neptün Satıyor Soyer alıyor' yorumlarına neden olmuştu.Soyer'in Köy-Koop'tanşimdi de enginar aldığı ortaya çıktı. Soyer, 8 Haziran 2021'de yaptığı sözleşme ile tek teklif sahibi olan İzmir Köy-Koop'tan 125 bin liralık enginar aldığı anlaşıldı. Bu enginarın nerede değerlendirildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz 6 Mayıs'ta belediyenin yaptığı yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, 'Kooperatiflerden mevsim ürünlerinde de alımlara başladık. Örneğin enginar geldi. Bunu da yardım kolilerinin içerisine koyduk' demişti.Neptün Soyer'li Köy Kop daha önce de İzmir Büyükşehir Blediyesine 21 Ocak 2021'de 20 milyon 600 bin 020 liralık süt alımı gerçekleştirmişti. Soyer'in eşinden aldığı süt alımları bununla da sınırlı kalmamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak 2020 tarihinde 12 milyon 100 bin, 20 Temmuz 2020 tarihinde de İzmir Köy Koop'tan 5 milyon 163 bin 500 liralık süt alımı gerçekleştirmişti. Alımların hepsinin de 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3-a maddesi üzerinden ihale ilanına çıkılmaksızın doğrudan yapılması dikkat çekmişti. Her üç alımda da teklif sayısının sadece Köy Koop'la sınırlı kalması ve alımların tamamının hiçbir eksiltme olmadan kuruşu kuruşuna belediyenin belirlediği muhammen bedel üzerinden yapılmış olması bu kadar da olmaz dedirtmişti.Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasında Köy Koop üzerinden yapılan alışverişe tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; 'Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu ticareti şiddetle ret ediyoruz' diye konuştu.'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in hiçbir siyasi ahlaka sığmaksızın 'kooperatifçilik' adı altında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ciddi bir ticari ilişki içine girmiş olduğunu görüyoruz' diyen Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz bunu şiddetle ret ediyoruz. Şiddetle yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllık 300- 400 milyonluk bir alım yapıyor. Bu alımların büyük kısım da Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Kop üzerinden gerçekleştiriliyor.İşin ilginç yanı Köy Koop'un tek müşterisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi olması. Diğer biri soru işareti ise Köy Koop'un bu satışlar sonucu elde ettiği gelirin nereye gittiği? Bu kazançlar gerçekten köylünün ve çiftçinin lehine mi kullanılıyor. Bu da ayrı bir soru işareti'