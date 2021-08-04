Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman? Buse Naz Çakıroğlu Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak? Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 12. Gününde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi. Altın madalya için final maçına çıkacak olan Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Tayvanlı rakibi Hsiao Wen Huang ile karşı karşıya gelerek 5-0 galibiyet yaşadı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu Boks Final Maçı Ne Zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı final saat Kaçta?









Buse Naz Çakıroğlu Boks Final Maçı Ne Zaman?



Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Saat Kaçta?



Buse Naz Çakıroğlu Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu yarı final biletini başarılı bir şekilde değerlendirmesinin ardından final bileti kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda üstün başarısı ile olimpiyatlara damga vuran Buse Naz Çakıroğlu, Tayvanlı rakibini yenmesinin ardından finalde kiminle karşılaşma yaşayacağını öğrendi. 7 Ağustos 2021 tarihinde final maçına çıkacak olanBuse Naz Çakıroğlu'nun final maçına günler kala heyecan başladı! Yarı final maçını kazanmasının ardındansorusu sorulmaya başladı. Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.15'te gerçekleştirilecek. Buse Naz'ın altın madalya için mücadele vereceği final maçında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da katılacak.Buse Naz Çakıroğlu'nun 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.15'te gerçekleştireceği boks maçı TRT spor ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında yayınlanacak.ve daha fazlası TRT SPOR'un resmi açıklamaları doğrultusunda kesinlik kazanmıştır.