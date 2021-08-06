Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı, nefes alma sorununu meydana getiren ciddi problemlerden birisidir. Kişinin günlük yaşamını etkileyen burun tıkanıklığı, özellikle kaliteli bir uyku süreci yaşanması adına oldukça önemlidir. Peki, burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir?





Burun Tıkanıklığı Nedir?



Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?



Burun Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?



Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?



Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?



Solunum sisteminin başlangıç noktası kabul edilen ve içeri giren havanın akciğerlere ulaşmadan önce temizlendiği organa burun adı verilmektedir. Çeşitli faktörler sonucunda burnun faaliyetlerini yerine getirememesi üzerine burun tıkanıklığı meydana gelmektedir. Nefes almayı zorlaştıran ve uyku düzenini olumsuz etkileyen burun tıkanıklığı pek çok negatif etkiyi meydana getirebilmektedir. Aslında çok basit görülen ve önemsenmeyen burun tıkanıklığı pek çok sıkıntılı sürece sebep olabilmektedir. Alerjiye ve çeşitli faktörlerde bağlı olarak meydana gelebilen burun tıkanıklığı ciddi solunum yolları problemlerini meydana getirebilmektedir. Peki,Burun tıkanıklığı burun dokularının tahriş olması ile meydana gelebilen hastalıklardan birisidir. Soğuk algınlığı, sinüzit, grip gibi enfeksiyonlar ve çeşitli alerjiler de burun tıkanıklığına sebep olabilmektedir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundasorusunu soran kişilere cevap verilmiştir. İşte burun tıkanıklığı nedenleri;SinüzitNazal septum deviasyonuBurun etiKonka şişmeleriSaman nezlesiAlkolSahip olunan alerjilerNezle, soğuk algınlığıMevsim geçişleriBaharatlı yemeklerBurunda yabancı cisimHormonal değişikliklerGripAlerjik olmayan rinitYüksek tansiyonBurun polipleriMesleki astımGebelikUyku apnesiChurg-Strauss sendromuTiroid bozukluklarıBurun tıkanıklığı nedenleri arasında yer almaktadır. Çeşitli faktörlerden dolayı ortaya çıkabilen burun tıkanıklığını önlemek adına bu faktörlere karşı dikkatli olmak son dereceönemlidir. Peki,genellikle gün içerisinde yetersiz nefes alma ile ortaya çıkabilmektedir. Kişi burun tıkanıklığı yaşaması durumunda ağzını kullanır ve genellikle geceleri ağzı açık uyuma ve horlama atakları görülür.Burun tıkanıklığı tedavisi tıkanıklığın sebebine göre değişim göstermektedir. Genellikle kulak, burun, boğaz doktoru ile yönetilen süreç burun tıkanıklığının sebebini de göstermektedir. Sebebin belirlenmesinin ardından yüksek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalık sebebiyle meydana gelen burun tıkanıklıklarında tıkanıklığa sebep olan hastalığın tedavi edilmesiyle tıkanıklık problemi de ortadan kaldırılacaktır. Peki,Alanında uzman doktorlar burun tıkanıklığını önlemek adına evde yapılabilecek yöntemler olduğunu belirtmiştir.• Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını içmek burun tıkanıklığını en az seviyeye indirgemektedir.• Sigara kullanımı ya da pasif içicilik burun tıkanıklığına sebep olan en önemli faktördür. Bu sebeple burun tıkanıklığın engellemek adına sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.• Serum fizyolojik (tuzlu su) burun tıkanıklığını açmak adına kullanılmaktadır. Burun tıkanıklığını gidermek adına denize girilebilir 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu ekleyerekburun yoluyla çekilebilir.• Bol su içmek burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden tıkanıklığa sebep olan durum tespit edilmelidir.