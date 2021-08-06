USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Sağlık
Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Solunum sisteminin temeli olan burun, çeşitli faktörler sebebiyle havanın akciğerlere ulaşmasını engellemekte ve görevini yerine getirememektedir. Nefes almayı zorlaştıran burun tıkanıklığı aynı zamanda kişinin koku ve tat alma özelliğini de kaybetmesine sebep olmaktadır. Peki, burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:48
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:01
Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı, nefes alma sorununu meydana getiren ciddi problemlerden birisidir. Kişinin günlük yaşamını etkileyen burun tıkanıklığı, özellikle kaliteli bir uyku süreci yaşanması adına oldukça önemlidir. Peki, burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Burun Tıkanıklığı Nedir?


Solunum sisteminin başlangıç noktası kabul edilen ve içeri giren havanın akciğerlere ulaşmadan önce temizlendiği organa burun adı verilmektedir. Çeşitli faktörler sonucunda burnun faaliyetlerini yerine getirememesi üzerine burun tıkanıklığı meydana gelmektedir. Nefes almayı zorlaştıran ve uyku düzenini olumsuz etkileyen burun tıkanıklığı pek çok negatif etkiyi meydana getirebilmektedir. Aslında çok basit görülen ve önemsenmeyen burun tıkanıklığı pek çok sıkıntılı sürece sebep olabilmektedir. Alerjiye ve çeşitli faktörlerde bağlı olarak meydana gelebilen burun tıkanıklığı ciddi solunum yolları problemlerini meydana getirebilmektedir. Peki, burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?




Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?


Burun tıkanıklığı burun dokularının tahriş olması ile meydana gelebilen hastalıklardan birisidir. Soğuk algınlığı, sinüzit, grip gibi enfeksiyonlar ve çeşitli alerjiler de burun tıkanıklığına sebep olabilmektedir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir? sorusunu soran kişilere cevap verilmiştir. İşte burun tıkanıklığı nedenleri;

Sinüzit

Nazal septum deviasyonu

Burun eti

Konka şişmeleri

Saman nezlesi

Alkol

Sahip olunan alerjiler

Nezle, soğuk algınlığı

Mevsim geçişleri

Baharatlı yemekler

Burunda yabancı cisim

Hormonal değişiklikler

Grip

Alerjik olmayan rinit

Yüksek tansiyon

Burun polipleri

Mesleki astım

Gebelik

Uyku apnesi

Churg-Strauss sendromu

Tiroid bozuklukları

Burun tıkanıklığı nedenleri arasında yer almaktadır. Çeşitli faktörlerden dolayı ortaya çıkabilen burun tıkanıklığını önlemek adına bu faktörlere karşı dikkatli olmak son derece
önemlidir. Peki, burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Burun Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?


Burun tıkanıklığı belirtileri genellikle gün içerisinde yetersiz nefes alma ile ortaya çıkabilmektedir. Kişi burun tıkanıklığı yaşaması durumunda ağzını kullanır ve genellikle geceleri ağzı açık uyuma ve horlama atakları görülür.

Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?


Burun tıkanıklığı tedavisi tıkanıklığın sebebine göre değişim göstermektedir. Genellikle kulak, burun, boğaz doktoru ile yönetilen süreç burun tıkanıklığının sebebini de göstermektedir. Sebebin belirlenmesinin ardından yüksek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalık sebebiyle meydana gelen burun tıkanıklıklarında tıkanıklığa sebep olan hastalığın tedavi edilmesiyle tıkanıklık problemi de ortadan kaldırılacaktır. Peki, burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?


Alanında uzman doktorlar burun tıkanıklığını önlemek adına evde yapılabilecek yöntemler olduğunu belirtmiştir. Burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemler;

• Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını içmek burun tıkanıklığını en az seviyeye indirgemektedir.

• Sigara kullanımı ya da pasif içicilik burun tıkanıklığına sebep olan en önemli faktördür. Bu sebeple burun tıkanıklığın engellemek adına sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

• Serum fizyolojik (tuzlu su) burun tıkanıklığını açmak adına kullanılmaktadır. Burun tıkanıklığını gidermek adına denize girilebilir 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu ekleyerek
burun yoluyla çekilebilir.

• Bol su içmek burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

Burun tıkanıklığı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden tıkanıklığa sebep olan durum tespit edilmelidir.

Burun Tıkanıklığı BelirtileriBurun Tıkanıklığı Nedir?Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?Burun Tıkanıklığına Ne Iyi Gelir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı