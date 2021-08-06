Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gündemde olan bu soruya yanıt Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu’dan geldi. Peki Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşı olmayanların kahveye girmesi yasak mı? İşte yanıtı…
Aşı olmayanlar kahveci esnafını da harekete geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı. Kararın üzerine vatandaşlar Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşı olmayanların kahveye girmesi yasak mı? Sorularının yanıtını merak etti. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 2. Doz aşısını olmayanların kahvehanelere alınmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine kahveye giden vatandaşlar büyük bir endişe ile konuyu araştırmaya başladı. Peki Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi?