Aşı olmayanlar kahveci esnafını da harekete geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı. Kararın üzerine vatandaşlar Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşı olmayanların kahveye girmesi yasak mı? Sorularının yanıtını merak etti. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 2. Doz aşısını olmayanların kahvehanelere alınmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine kahveye giden vatandaşlar büyük bir endişe ile konuyu araştırmaya başladı. Peki Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi?





Aşı Olmayanların Kahveye Girmesi Yasak Mı?



Aşı Olmayanlar Kahvehanelere Giremeyecek Mi?



Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu kendilerinin böyle bir istekleri olduğunu belirtmişti. Ancak federasyon olarak böyle bir yetkileri yok. Buna rağmen kahveye girişlerde vatandaşlara aşı uyarısı yapılacağı söylendi. Hatta müşterilerin aşı durumunu e-Nabız üzerinden kontrol edeceklerini belirtti.Şuan için aşı olmayanların kahveye girememesi gibi bir yasak söz konusu değil. Bu yasağın öncelikle hükümet tarafından koyulması gerekiyor. Ancak kahvede oturan vatandaşlar yanlarında aşısız olanların oturmasını istemeyebilir.Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi ve Aşı olmayanların kahveye girmesi yasak mı sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.