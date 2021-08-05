Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmeye çalışan Kaftancıoğlu'na cevabı Kılıçdaroğlu verdi!

Türkiye yangın faciasıyla mücadele ederken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu durumdan siyasi malzeme çıkarma peşine düştü.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu “THK uçakları neden uçmadı? diye sormak terörist olma sebebi sayılıyormuş madem, sormaya devam öyleyse. Yangında THK uçakları neden uçmadı? Ben de #Soruyorum.” İfadelerini kullandı.



Kaftancıoğlu’na cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin THK ile ilgili “Ulaşılabilir hiç bir uçak yokmuymuş şu an hangarda?” sorusuna “Hayır şu anda yok” cevabını verdi.