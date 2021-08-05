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Orman işçisinin telsiz anonsu duyan herkesi ağlattı!

Orman işçisinin telsiz anonsu duyan herkesi ağlattı!

Antalya'nın Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevlere müdahale eden arazöz ekibi, birden yükselen alevler karşısında zor duruma düşünce telsizden destek talep etti. Anlık gelişen olayda, ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:41
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:47
Orman işçisinin telsiz anonsu duyan herkesi ağlattı!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, sahadaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin, yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında uyarılara rağmen 'Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden' karşılığını vermesi sahadaki fedakar mücadeleyi gözler önüne serdi.

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası kameraya yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta 'Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak' uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, 'Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak' yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda, 'Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın' ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, 'Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt' talimatı verildi.

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, 'Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın' anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.


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