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Milli Güvenlik Kurulu toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:09
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:10
Milli Güvenlik Kurulu toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR


Toplantıdaki en önemli başlık pek çok şehirde başlayan orman yangınlarını söndürme faaliyeti olacak. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki başlıklar arasında.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER


Gündeme gelecek bir diğer konu ise Afganistan'daki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA


Terörle mücadele de bugünkü toplantının ana başlıkları arasında. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK'nın gündeminde olacak.


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