Konya'da 7 kişiyi katleden cani Mehmet Altun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Öldürme kastım yoktu

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten 5 gün sonra dün akşam yapılan operasyonla Bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun (33) ile ilgili ayrıntıları ortaya çıktı.



GÜNLERDİR ARAZİDE KALIP DOĞADAN BESLENMİŞ!

Günlerdir kırsal arazide yattığı ve ihtiyaçlarını doğadan bulduğu yiyeceklerle karşıladığı öğrenilen Altun'un, kendisini tanımamaları için yüzünde cerrahi maske ile ailenin evine gittiği, kendisinin belediyede memur olduğunu ve ailenin toplanması gerektiğini söylediği, ailenin kendisini tanıması nedeniyle üzerine yürüdüğü ancak silahını çekip karşılarına oturttuğu, kendi hazırladığı 'önceki dosyalarda tutuklu bulunan kişiler hakkında şikayetimden vazgeçtim' yönündeki uzlaştırma evraklarını imzalamalarını istediği, ailenin tekrar üzerine saldırması üzerine cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.



Türkiye günlerdir 6 gün önce Meram ilçesinde aynı aileden 4'ü kadın 7 kişinin öldürülmesi olayını konuşmuştu. Katil zanlısı Altun, olaydan bir gün önce kiraladığı otomobilini de köyünün yakınlarında terk edip kayıplara karışmış, bunun üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat, jandarma, istihbarat ve Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edilmişti.



Ekipler katil zanlısının ve akrabalarının köydeki evlerini, civardaki kullanılan veya kullanılmayan bahçe evlerini ve Altun'un girebileceği menfez, mağara ve çobanların kullandığı sığınaklarda arama yapmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında katilin eşi Zehra, babası İbrahim annesi İsmihan ve ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



