İşte günün karikatürü!

Türkiye'nin son günlerde bir numaralı gündem konusu orman yangınları. Halk kaybettiği köylerine, hayvanlarına, arazilerine; Türkiye yanıp yok olan ciğerlerine üzülürken CHP bu acıyı da siyaset malzemesi haline getirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu felaket sürecindeki tavrı ile ilgili olarak Kasım Özkan, dikkat çekici bir karikatüre imza attı.
Akdeniz ve Ege sahillerini saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgede çalışmaları koordine ediyor.
Maddi ve manevi pek çok hasara neden olan yangınlar sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olurken, muhalefet durumu siyaset maalzemesi yapmaktan kaçınmadı. CHP, 'yanan ormanların yerine otel yapacaklar' ya da 'uçak bile yok' gibi sözlerle algı operasyonlarını sürdürüyor.
Kasım Özkan, bu konuyu çizdiği karikatürle ele aldı. İşte Özkan'ın dikkat çeken o karikatürü...