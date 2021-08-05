CHP'de 'mülteci' tartışması büyüyor! CHP'li Tanju Özcan 'dan Kılıçdaroğlu'na tokat!

Bolu'da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz” sözlerini 'Nasıl göndereceksin, altını doldurdun mu?' diyerek eleştirdi.





'NASIL GÖNDERECEKSİN ALTINI DOLDURDUN MU?'



Partisinin mültecilerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyen Özcan, “Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz' diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi.