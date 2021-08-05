CHP'de 'mülteci' tartışması büyüyor! CHP'li Tanju Özcan 'dan Kılıçdaroğlu'na tokat!

Suriyelilere suyu 10 katına satacağını söylediği açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu 'nu ve partisini mülteci konusunda eleştirdi. Özcan partisinin politikası olmadığını söyleyerek, "Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? ifadelerini kullandı.
Bolu'da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz” sözlerini 'Nasıl göndereceksin, altını doldurdun mu?' diyerek eleştirdi.