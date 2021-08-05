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Böyle canilik görülmedi! Esenler'de kedilerin bacak ve kuyruklarını kestiler!

Böyle canilik görülmedi! Esenler'de kedilerin bacak ve kuyruklarını kestiler!

İstanbul Esenler'de metro istasyonu önünde vatandaşların beslediği iki kediden birinin kuyruğu diğerinin ön bacakları kesildi.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:37
Böyle canilik görülmedi! Esenler'de kedilerin bacak ve kuyruklarını kestiler!

İstanbul'un Esenler ilçesinde metro istasyonu önündeki çevredeki vatandaşlar tarafından beslenen kedilerden biri ön bacakları, diğeri ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Hayvanseverler tarafından özel bir kliniğe gönderilen kediler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yuvaya verildi.

“İNSAN TARAFINDAN KESİLMİŞ”


Çevre sakinlerinden Elay Algül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 1 ay önce patileri kesilen kedi gördük. Biz bunu belediye ekiplerine bildirdik fakat ekipler saatler sonra geldi. Sonra onu kafese koyup özel bir kliniğe götürdük. Bu klinikte 1 ay boyunca tedavi gördü. Veterinerin belirttiği kadarıyla bir insan tarafından kesilmiş.

“KULAKLARI VE PATİLERİ KESİLEN KEDİLER GÖRÜYORUZ”


Biz buraya gelip kedileri besliyoruz fakat kuyrukları, kulakları ve patileri kesilen kediler görüyoruz. İnsanlar fazlasıyla duyarsız. Belediyelerin hem kısırlaştırma yapmalarını hem de bilinçlendirici afişler asmalarını istiyoruz.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SU VE MAMA VERİYORUZ”


Biz burada hayvansever olarak birkaç kişiyiz. Elimizden geldiğince su ve mama veriyoruz. İnsanlar duyarsız olduğu için ne yazık ki, bu tarz yaralamalar oluyor.”


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