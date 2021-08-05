Böyle canilik görülmedi! Esenler'de kedilerin bacak ve kuyruklarını kestiler!

İstanbul'un Esenler ilçesinde metro istasyonu önündeki çevredeki vatandaşlar tarafından beslenen kedilerden biri ön bacakları, diğeri ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.



Hayvanseverler tarafından özel bir kliniğe gönderilen kediler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yuvaya verildi.





“İNSAN TARAFINDAN KESİLMİŞ”



“KULAKLARI VE PATİLERİ KESİLEN KEDİLER GÖRÜYORUZ”



“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SU VE MAMA VERİYORUZ”



Çevre sakinlerinden Elay Algül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bundan 1 ay önce patileri kesilen kedi gördük. Biz bunu belediye ekiplerine bildirdik fakat ekipler saatler sonra geldi. Sonra onu kafese koyup özel bir kliniğe götürdük. Bu klinikte 1 ay boyunca tedavi gördü. Veterinerin belirttiği kadarıyla bir insan tarafından kesilmiş.Biz buraya gelip kedileri besliyoruz fakat kuyrukları, kulakları ve patileri kesilen kediler görüyoruz. İnsanlar fazlasıyla duyarsız. Belediyelerin hem kısırlaştırma yapmalarını hem de bilinçlendirici afişler asmalarını istiyoruz.Biz burada hayvansever olarak birkaç kişiyiz. Elimizden geldiğince su ve mama veriyoruz. İnsanlar duyarsız olduğu için ne yazık ki, bu tarz yaralamalar oluyor.”