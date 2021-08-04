Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

DÜNYA YANGIN TEHDİDİ ALTINDA

2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var.

Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.

Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi.

AFETZEDELERE NASIL DESTEK OLUNACAK?

Öncelikle az önce Elazığ'ı gördünüz. Onun öncesinde Van var. Birçok depremle karşı karşıya kaldık. Bütün yıkılan yerleri sıfırladık. TOKİ ile yepyeni konutlar yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Son 19 yılda afetlerle mücadelede profesyonel yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar.

Bu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok.

Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der.

'BAKANLARIMA 'BÖLGEDE KALIN' TALİMATI VERDİM'

Bizim bir talihsizliğimiz var. Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Bunu bir kenara koymak mümkün değil. ABD, Rusya ve Kanada'da bu kadar yer yanar; ama böyle bir şey olmaz. Onlar iktidarın yanında yer alır. Bizde bu yok. Biz şu anda iktidarız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim YAŞ toplantımız vardı. Dışişleri ve İçişleri Bakanımıza siz gelmeyin dedim. Bu arkadaşlarım 8 gündür tamamen bölgedeler. Orada yattılar, orada kalktılar.