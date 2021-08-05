Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı! O il yine ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Siirt geçtiğimiz hafta olduğu gibi en çok vaka görülen il oldu.



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