Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı!

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi.



Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığının kararı 'azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası' olarak değerlendirildi.

