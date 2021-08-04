Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Kritik toplantının gündemi terfiler ve atamalar... Kuvvet Komutanlarının son durumu da toplantıda değerlendiriliyor.



KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

BAŞKAN ERDOĞAN VE YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'DE

BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

ORGENERAL GÜLER'İN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR



ÜMİT DÜNDAR'IN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK



HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: TERFİLER VE ATAMALAR

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Saatler 12.20'yi gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Külliye'de toplantıya başladı. Toplantının ardından terfiler, atamalar ve diğer kararlar duyurulacak.Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Atatürk mozalesine çelenk bıraktı.Erdoğan'ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Heyet, Mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun.YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor. Güler, yaş haddini ve bekleme süresini henüz doldurmadı.Toplantıda bir diğer görüşülecek konu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliliğe sevki olacak. Dündar görev süresi ve yaş haddini doldurdu. Dündar göreve devam mı edecek yoksa emekli mi olacak, toplantıdan sonra belli olacak.Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.YAŞ toplantısının en önemli gündem maddesi atamalar ve terfiler olacak. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.Öte yandan dadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.