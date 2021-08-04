Gülben Ergen ve Atilla Taş ABD'deki yangın videosunu Türkiye gibi paylaşarak ülkemizi karalamaya çalıştı

Türkiye yangınlarla canla başla mücadele ederken sözde sanatçılar ülkemizi güçsüz ve çaresiz göstermek için elinden geleni yapıyor. Son olarak Atilla Taş ve Gülben Ergen 2017’deki ABD Kaliforniya yangınındaki iç parçalayan görüntüyü Türkiye'deymiş gibi gösterip algı operasyonuna girişti.
Türkiye'de son 8 günde birçok ilde 174 orman yangını çıktı ve bunların 161'i kontrol altına alındı. Ajanstan 'Help Turkey' hareketiyle tek merkezden 2 milyon 538 bin mesaj gönderilerek başlatılan Türkiye'yi yangında aciz gösterme girişimleri milli ve yerli değerlerden uzak muhalefet, sözde sanatçılar ve gazeteciler için cevhere dönüştü.