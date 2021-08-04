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Gülben Ergen ve Atilla Taş ABD'deki yangın videosunu Türkiye gibi paylaşarak ülkemizi karalamaya çalıştı

Gülben Ergen ve Atilla Taş ABD'deki yangın videosunu Türkiye gibi paylaşarak ülkemizi karalamaya çalıştı

Türkiye yangınlarla canla başla mücadele ederken sözde sanatçılar ülkemizi güçsüz ve çaresiz göstermek için elinden geleni yapıyor. Son olarak Atilla Taş ve Gülben Ergen 2017’deki ABD Kaliforniya yangınındaki iç parçalayan görüntüyü Türkiye'deymiş gibi gösterip algı operasyonuna girişti.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:57
Gülben Ergen ve Atilla Taş ABD'deki yangın videosunu Türkiye gibi paylaşarak ülkemizi karalamaya çalıştı

Türkiye'de son 8 günde birçok ilde 174 orman yangını çıktı ve bunların 161'i kontrol altına alındı. Ajanstan 'Help Turkey' hareketiyle tek merkezden 2 milyon 538 bin mesaj gönderilerek başlatılan Türkiye'yi yangında aciz gösterme girişimleri milli ve yerli değerlerden uzak muhalefet, sözde sanatçılar ve gazeteciler için cevhere dönüştü.



YENİ YALAN YİNE VİCDANLARA OYNADI



Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.



Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.

VİDEO 2017'DEKİ KALİFORNİYA YANGININDAN



Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği görülüyor.



VİDEONUN KAYNAĞI SİLDİĞİ HALDE KALDIRMADILAR


Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.


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