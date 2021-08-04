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FETÖ'cü eski Yargıtay Üyesi Yılmaz Tosun yakalandı!

FETÖ'cü eski Yargıtay Üyesi Yılmaz Tosun yakalandı!

FETÖ üyeliği nedeniyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Yargıtay üyeliğinden ihraç edilen eski hakim Yılmaz Tosun Ankara'da yakalandı.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 12:40
FETÖ'cü eski Yargıtay Üyesi Yılmaz Tosun yakalandı!

FETÖ üyeliği nedeniyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Yargıtay üyeliğinden ihraç edilen eski hakim Yılmaz Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tosun, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?


FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davada Yılmaz Tosun'a, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarılmıştı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak cezası 6 yıl 3 aya indirilmişti.

Tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, Tosun hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.


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