CHP'li Ümit Özdağ'dan skandal sözler 'Cehenneme kadar yolu var'

Özellikle son dönemlerde Afganistan'dan Türkiye'ye yönelen göç, ülkenin en çok tartışılan konuları arasına girdi. Bu konuda siyasilerden yapılan çeşitli açıklamalar ve sosyal medyadaki bazı hesaplardan yapılan ırkçı paylaşımlar mültecilere yönelik ayrımcılığı alevlendirdi.



Toplumda Suriye düşmanlığı oluşturma konusunda çalışmalarıyla tanınan milletvekili Ümit Özdağ, kendince bu durumu fırsat bilip provokatif paylaşımlarda bulunmuştu.



YENİ BİR FİTNE ATEŞİ YAKTI!

Bununla yetinmeyen Özdağ, yeni bir fitnenin ateşini yaktı.Ümit Özdağ, kendince başlattığı 'Ayyıldız Hareketi'ni anlatırken 'Atatürkçü olmayanın cehenneme kadar yolu var' ifadelerini kullandı.Özdağ'ın skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı.