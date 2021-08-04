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Yaşam
CHP'li Antalya Belediyesi'nden skandal! Falezlere 15 katlık imar izni...

CHP'li Antalya Belediyesi'nden skandal! Falezlere 15 katlık imar izni...

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, oy çokluğu ile doğal bölgelerden biri olan falezler üzerine imar kararı aldı.15 katlı bina yapımına izin verilen falezler şehrin en önemli doğal merkezlerinden biri.

Yaşam / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:09
CHP'li Antalya Belediyesi'nden skandal! Falezlere 15 katlık imar izni...

Antalya'nın simgelerinden falezlerin bulunduğu bölgede 15 katlı ve yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaşabilecek binaların yapılması için imar izni verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen izin mart ayında düzenlenen toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

15 kat iznin 60 metre yükseklikteki binalara olanak tanıyabileceği ve falezleri bastıran bir siluete neden olabileceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açtığı imar izni Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin tamamını etkileyebilecek boyutta.

Onaylanan plan revizyonuna göre falezlerin üzerindeki parsellerde 15 katlı binalara izin veriliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.

AŞIRI YÜKLENİLMEMESİ GEREKİR


Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin açıklamasında, yapılan imar düzenlemesinin yaratacağı sonuçlara ilişkin şu tespitlere yer verildi:

Falezler; traverten boşluklu bir yapının deniz ile bağlantısıdır. Statik olarak aşırı yüklenmemesi gerekir. Nitekim özellikle Şirinyalı Konser ve Koyu-Bozkan Petrol arkasında kalan çok katlı yapılarda dahi, zemin suyu sebebiyle birkaç sitede yatmalar meydana gelmiştir.

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKACAK


Antalya Havaalanının uçuş hattında yer alan Düden Şelalesi çevresinde hem uçuşları tehlikeye sokacağı hem de falezlerin en hassas bölgesinde bir garabete neden olacağı belirtilen düzenlemenin tamamen hatalı olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Mart 2021 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Antalya 3. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.


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