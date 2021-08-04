CHP'li Antalya Belediyesi'nden skandal! Falezlere 15 katlık imar izni...

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, oy çokluğu ile doğal bölgelerden biri olan falezler üzerine imar kararı aldı.15 katlı bina yapımına izin verilen falezler şehrin en önemli doğal merkezlerinden biri.
Antalya'nın simgelerinden falezlerin bulunduğu bölgede 15 katlı ve yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaşabilecek binaların yapılması için imar izni verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen izin mart ayında düzenlenen toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.
15 kat iznin 60 metre yükseklikteki binalara olanak tanıyabileceği ve falezleri bastıran bir siluete neden olabileceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açtığı imar izni Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin tamamını etkileyebilecek boyutta.
Onaylanan plan revizyonuna göre falezlerin üzerindeki parsellerde 15 katlı binalara izin veriliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.