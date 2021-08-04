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Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına koşan bölge halkı, saatlerce alevlerle savaştı. Yangınla mücadelede yorgun düşenler, sahip çıktıkları vatan toprağında uyudu.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:50
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler

Mahalle sakinlerinin toprak zeminde dinlendiği fotoğraf, dayanışmanın, orman sevgisinin, yangına karşı verilen mücadelenin bir simgesi olarak hafızalardaki yerini aldı.

Seydimeker Çatakdere bölgesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, ekiplere en büyük destek her zamanki gibi bölge halkından geldi. Bölge halkı traktörüyle, su tankerleriyle gönüllü olarak yangın mahalline koştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.

Ormanlarının yandığını gören vatandaşların, vatanına, ormanına sahip çıkarak, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesi takdir topladı. Sabah saatlerine kadar süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, sahip çıktıkları vatan toprağına uzanarak dinlendi.
Toprak zemin üzerinde uyuyan vatandaşları görenler, bu durumun yangına karşı verilen mücadelenin ve dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirttiler.


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