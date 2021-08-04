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Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler neler? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?

Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler neler? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?

Bilim Kurullu toplantısı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, yeni tedbirler, aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı? gibi merak edilen sorulara yanıtlar aranacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında tavsiye kararlarının alacağı toplantı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:29
Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler neler? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?



YENİ KISITLAMA GELECEK Mİ?


Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu. Özellikle 'aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?' sorusu merak edilirken, birçok uzmandan bu yönde açıklamalar gelmişti. Öte yandan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

MASADAKİ KONULAR


Gelen bilgilere göre, hem vaka artışını durdurmak, hem de aşıya teşvik olması açısından 'pozitif ayrımcılık' gelebilir. Buna göre; maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gündeme gelebilir.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ İŞARET ETMİŞTİ


Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimi cuma günü yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamalar konusunda kabine toplantısını işarete ederek, 'Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız.' demişti.

3 AĞUSTOS 2021 TABLOSU


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI


Bakan Koca: Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var.


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