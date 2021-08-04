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Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme devam ediyor...

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:40
Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen ziyaret devam ediyor...

Erdoğan'ın YAŞ toplantısına katıldığını ve ardından Bahçeli'nin evine ziyaret etti. Erdoğan son olarak 4 Mart'ta Bahçeli'nin evine ziyaret gerçekleştirmişti.Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları meselesi ele alınacak. İki lider son olarak 15 Temmuz'da 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında biraraya gelmişti.
 
 


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