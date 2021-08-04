Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pakdemirli, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.