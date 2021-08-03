USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Dizi
Baht Oyunu 7. Bölüm İzle Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı İzle

Baht Oyunu 7. Bölüm İzle Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı İzle

Yapımcılığını Kanal D’ni yönetmenliğini ise Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği Baht Oyunu’nda heyecan dorukta! Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği Baht Oyunu bu akşam 7. Bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölüme saatler kala seyirci sosyal medya hesapları üzerinden pek çok soruyu gündeme getiriyor. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı izle…

Dizi / 3 Ağustos 2021 Salı 17:27
Baht Oyunu 7. Bölüm İzle Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı İzle

Yapımcılığını Kanal D'ni yönetmenliğini ise Fatih Enes Ömeroğlu'nun gerçekleştirdiği Baht Oyunu'nda heyecan dorukta! Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği Baht Oyunu bu akşam 7. Bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölüme saatler kala seyirci sosyal medya hesapları üzerinden pek çok soruyu gündeme getiriyor. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı izle

Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranlarında 7. Bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri seyircinin yoğun ilgisini gören Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?


Göçmen Bürosundan Celal Bey'in şirkete gelmesi ile birlikte ortalık karıştı! Ada heyecan yaparken herhangi bir pot kırmamak adına olayların birbirine karışmasına sebep olacak. Gerçeklerin ortaya çıkmaması için Rüzgar ve Ada'nın işbirliği devam ederken Ada artık çabalamaktan yorulması sebebiyle gerçekleri itiraf etmenin eşiğine gelecek. Bora'ya söylediği yalanlardan dolayı büyük pişmanlık duyan Ada, işten ayrılmaya karar verecek. Bora ise Ada'nın aldığı ani karardan ötürü sarsılsa da Ada'ya karşı hislerini belli etmemek adına kendini geri plana çekecek. Ada ise işten ayrılmasının ardından iş arayışı içerisine girecek ve hayallerinin peşinden gitmemesi sonucunda oldukça üzülecek. Peki, Baht Oyunu saat kaçta?

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?

Baht Oyunu Saat Kaçta?


Bu akşam 7. Bölümü ile ekranlara gelecek olan Baht Oyunu saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak

Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?


Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünün ardından seyirciyle paylaşılacak. Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Soruları bölümün ardından kesinlik kazanacak.

Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer almaktadır. İşte Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri;

Aytaç Şaşmaz / Bora

Cemre Baysel / Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen /Tuğçe

İdris Nebi Taşkan / Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar / Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez / Evren

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?

Baht Oyunu bu akşam saat 20.0'da Kanal D ekranlarında!

Baht Oyunu Ne Zaman?Baht Oyunu Saat Kaçta?Baht Oyunu Ne Zaman?Baht Oyunu Saat Kaçta?Baht Oyunu Saat Kaçta?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı