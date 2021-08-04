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Almanya hükümeti selzedeleri perişan etti! Tepkiler büyüyor...

Almanya hükümeti selzedeleri perişan etti! Tepkiler büyüyor...

Sel felaketi sonrası birçok Alman, devlet tarafından 2 haftadır hiçbir sorunun çözülmediğini belirtip, gelen yetkililere sert tepki gösterdi.

Dünya / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:05
Almanya hükümeti selzedeleri perişan etti! Tepkiler büyüyor...

Almanya'da, sel felaketinin yankıları devam ediyor...

ALMANYA SEL FELAKETİ NEREDE?


Son yılların en büyük afetine şahit olan ülkenin Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Selde 163 kişi hayatını kaybederken, 746 kişi de yaralandı.

Yerleşim yerlerinin enkaza döndüğü bölgede, ev ve iş yerlerinde ağır hasar meydana geldi.

Selzedeler ise Almanya'da devletin kendilerini yalnız bıraktığını söyleyip, tepkilerine devam ediyor.

Birçok Alman, hükümetini kendilerini afet ile baş başa bıraktığını söyleyip, kendilerine yardım yapılmamasından şikayetçi.

Son olarak bölgeye giden Angele Merkel'in veliahtı gösterilen Armin Laschet ve hükümet yetkilileri, vatandaşlarından sert tepkisiyle karşılaştı.

2 haftadır çamur içinde yaşadıklarını belirtip, hiçbir hükümet yetkilisine ulaşamadıklarını söyleyen Alman selzedeler, tepkilerini şu sözlerlerle gösterdi;

'KOCAMAN BİR BECERİKSİZSİNİZ'


'Siz kocaman bir beceriksizsiniz. Seçimde fark edeceksiniz bunu. Ne eyalet yönetiminden ne de ilçe yönetiminden kimsenin yardım ettiği yok burada. Kimse yok. İki buçuk hafta geçti çok geç.

'HİÇ ÇAMURLA YAŞADINIZ MI?'


Siz hiç bir hafta çamurla mücadele ettiniz mi? İki hafta hiç çamurlda yaşadınız mı? Yönetimden kimse gelip oluşan hasarı incelemedi bile.'

Almanya'da SelAlmanya Sel Felaketi Nerede?


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